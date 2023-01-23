『ポルシェ ボストンバッグ ウィークエンダーヘリテージ【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月13日 23時 13分に出品され04月13日 23時 13分に終了予定です。即決価格は16,575円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高品質な素材】

☆新品未使用 ポルシェゴルフバッグ2way☆☆



■商品詳細

定価:$735.00 ¥113,502

サイズ:寸法60cmx27cmx30cm

カラー:グレー

素材:(表)ナイロン70%、レザー30%

(裏)ポリエステル100％



レザーストラップ付きで車のキー(鍵)がつけれます



ショルダーストラップ付き

調節可能なショルダーストラップ付きで

斜め掛けとしてもお使いいただける2way使用☆



モダンなデザインのウィークエンダー

1泊2日の旅行に最適の大きさです♪

ゴルフバッグとしてもお使いいただけます

メンズ用となっていますが、女性の方にもおすすめです

誕生日やお礼のプレゼント

ご旅行などにいかがですか？



購入したものの使用せず自宅にて保管しておりました

直射日光を避け袋に入れて保管していたため

色褪せなどございませんポルシェのボストンバッグは、耐久性のあるナイロン素材を使用しており、日常使いにも最適です。



【スタイリッシュなデザイン】

シンプルで洗練されたグレーのデザインは、どんなシーンにもマッチします。レザーのストラップが高級感を演出。



【便利なサイズ】

旅行やジムなど、様々なシーンで活躍するサイズ感で、収納力も抜群です。



- ブランド: ポルシェ

- 素材: ナイロン

- 色: グレー

- ストラップ素材: レザー

- 付属品: タグ

- デザイン: ボストンバッグ



購入の方はノークレーム•ノーリターンにてお願いします。



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ ポルシェ

ボストンバッグ

ウィークエンダーヘリテージ