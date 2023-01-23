『ノースフェイス ボアブルゾン【お歳暮】』はヤフオクでから03月23日 16時 09分に出品され03月23日 16時 09分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイスのボアブルゾンです。

数回の着用とのことでメルカリで購入しましたが、サイズが合わず出品します。



ホワイトカラーに、ジップラインはベージュになりす。

とても暖かく可愛いブルゾンです。



sサイズ



着丈 66cm

肩幅 50.5cm

胸囲 100cm

袖丈 61.5cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ノースフェイス ボアブルゾン