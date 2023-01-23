『WTAPS TTL/JACKET/POLY.WEATHER.SIGN【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 00時 49分に出品され03月12日 00時 49分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在288件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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新品未使用です



Mサイズ

着丈71、バスト130、肩幅55



即購入大丈夫です。



よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ WTAPS

TTL/JACKET/POLY.WEATHER.SIGN