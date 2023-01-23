『大和屋 すくすくチェアスリムプラス ガードテーブル付【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月18日 02時 59分に出品され03月18日 02時 59分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在406件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大和屋 すくすくチェアスリムプラス ガード、テーブル付

2週間前に購入したばかりです。



【商品】

本体、ガード

※テーブル付です。



【状態】

使用に伴う細かいキズ、ヨゴレなど軽度にありますが全体的に比較的キレイで状態良好です。



ホームクリーニング及び除菌、一通りのクリーニングはいたしましたが、落としきれてない汚れや見落としがありましたらご容赦下さい。

中古品になりますので、神経質な方は購入をお控えください。



【発送】

分解してプチプチと巻きダンボールで梱包して発送いたします。







種別...ハイチェア

人気モデル...すくすくチェア 商品の情報 カテゴリー: ベビー・キッズ>>>ベビー家具・寝具>>>ベビー用家具 商品の状態: 未使用に近い ブランド: ヤマトヤ