『DJI POCKET2 CREATOR COMBO&EXTENSION ROD【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月23日 02時 16分に出品され03月23日 02時 16分に終了予定です。即決価格は17,850円に設定されています。現在441件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ◎DJI POCKET2 CREATOR COMBO

◎OSMO POCKET EXTENSION ROD

(DJI Osmo Pocket 延長ロッド)

◎Liboerビデオカメラ収納ケース

◎説明書、箱など



2023年7月頃に本体を落としてしまい破損したため、DJI社から同仕様の正規品を交換していただきました。本体は同仕様交換品となりますので、ご了承ください。ご理解いただける方のみ、ご検討ください。



動作確認済みです。

現在はほとんどスマホで撮影し、使用頻度が減ったため出品致します。

写真に写っているものが全てです(欠品なし、購入時の物は全て揃っています)。

状態は写真でご確認ください。

写真で表現しにくい部分もあるので中古品にご理解ある方、ご検討よろしくお願いしますm(_ _)m



購入時時のパッケージと同仕様交換品のパッケージを両方を送りいたします。



DJI モデル名...POCKET 2 Creator コンボ



#DJI #POCKET 2 # 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ディージェーアイ