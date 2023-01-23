『THE NORTH FACE ナイロンデニムコンパクトノマドジャケット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 18時 05分に出品され03月17日 18時 05分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在739件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ノースフェイス

Nylon Denim Compact Nomad Jacket



朝晩が冷え込む秋のキャンプなど、秋から冬のさまざまなシーンで重宝する、防風性、はっ水性に優れた裏地フリースジャケット。

旧モデル（NP71933)より約着丈と袖丈を1サイズアップし、バランスのよいサイズ感にアップデートしました。

表地はインディゴロープ染色ナイロンを使用。

インディゴ特有の縦落ちなどの経年変化を楽しめます。

身頃とフードの裏地は、肌触りがよく保温性もある毛足の短いフリース。

袖の裏地は袖通しのよいタフタ生地を使用。

さらにポリエステルの中わたを封入し、保温性を高めています。

ゆとりのあるシルエットで、ミドルレイヤーとも重ね着しやすいデザイン。

静電気の発生を抑えた静電ケアに配慮。



使用する予定でタグを外してしまいましたが、似たようなものを購入したため出品します。

試着のみのものですが、素人保管になりますので、神経質な方はお控えください。



カラー インディゴ

サイズ М 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

ナイロンデニムコンパクトノマドジャケット