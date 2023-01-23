『スピード発送 即使用可ノートPC FUJITSU (D8027)【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月18日 15時 38分に出品され04月18日 15時 38分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在130件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ★ゲリラ開催★

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【値引き交渉対象外です！】



このパソコンはLinux(リナックス)のZorin(ゾーリン) OSをインストールしており、立ち上げてすぐ使えるようにしてます。



そのうえ使いやすいように画面をシンプルに設定していて、内蔵されたLibreOfficeで履歴書の作成や家計簿の管理などにも使えます。



もちろん普段使いとしてネットサーフィンからのYouTube等の動画視聴なども十分可能です！



設定いらずにすぐ使える、休憩のお供用にサブ端末が欲しいという方やお子様の初めてのパソコンにおススメします♪



◎仕様

◆メーカー◆FUJITSU

◆型番◆LIFEBOOK A574/HX

◆カラー◆ブラック

◆OS◆Zorin OS 17.2 Core

◆CPU◆Intel Core i3-4000M CPU @2.40GHz(2コア)

◆ストレージ◆500GB

◆メモリ◆8GB

◆液晶サイズ◆15.6インチ

◆解像度◆1366×768

◆光学ドライブ◆DVD-ROM光学ドライブ搭載

◆ネットワーク◆有線LAN ＆ 無線LAN（Wi-Fi）

◆USBポート◆USB3.0×2個/2.0×2個



◆ログインパスワード◆0000



◆商品状態◆



・筐体に薄いすれ傷がありますが、十分美品の範囲に入ると思われご使用にもまったく支障がありません。

バッテリー状況・独立稼働できることを確認いたしました。





パソコンを梱包して発送する前に、必ず一台ずつ真剣に最終動作確認の作業を行いますので、ぜひご安心してご購入ください。

◆付属品◆ACアダプター(電源)



※バッテリーの充電残量・本体の状態について※

(日焼けやヤニ汚れ・ペットやタバコ臭)に関しては、あくまで中古品になりますので保証対象外となります。



※ACアダプターは適正な物を付属とさせて頂いております(メーカーは異なる場合があります)



※どのような商品状態であろうとも出品している物は中古品となる為、購入後に思っていた物と違うなどと言う理由での返品交換はできかねます。





管理番号(D8027) 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>ノートPC>>>その他ノートPC本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: フジツウ