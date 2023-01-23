『topologie ショルダーバッグ 黒 ＋ ストラップ【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月26日 16時 31分に出品され03月26日 16時 31分に終了予定です。即決価格は8,970円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ・2024年8月下旬購入、数回使用しました。大きな傷はありません

・即決OK

・値段交渉は受けておりません



詳しくは私のホームをご覧下さい^ ^



【ブランドの特徴】

topologieは、機能性とデザイン性を兼ね備えたバッグを提供するブランドです。このショルダーバッグは、日常使いに最適なスタイルを持っています。



【素材と耐久性】

ナイロン素材を使用しており、軽量でありながら耐久性に優れています。雨の日でも安心して使用できる防水性があります。



【便利なストラップ】

調整可能なストラップは、肩にフィットしやすく、長時間の使用でも快適です。ロゴ入りのデザインがアクセントになっています。



- ブランド: topologie

- 色: 黒

- 素材: ナイロン

- ストラップ: 調整可能

- ストラップデザイン: ロゴ入り

- タイプ: ショルダーバッグ



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トポロジー

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ topologie

ショルダーバッグ

黒 ＋ ストラップ