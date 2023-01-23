『Barbour Baracuta G9 Porton バブアー バラクータ M【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 16時 48分に出品され03月20日 16時 48分に終了予定です。即決価格は33,345円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。



バブアーとバラクータのコラボ、G9ジャケットになります。

昨年に続いてのコラボで今年はシルエットをワイドにしており、より着やすいかと思います。



オンラインでも完売かと思います。



サイズ：M

身幅：75cm着丈：68.5cm袖丈：57.5cm

カラー：オリーブ

素材：表地：綿100%、身頃裏：綿100%

袖裏：ポリエステル100%、衿部分：綿100%

リブ部分：綿 83%、ポリエステル15%、ポリウレタン2%

付属品：ピンバッチ、ガーメントカバー



ご質問などありましたら、お気軽にご連絡下さい。

他のサイトても出品しておりますので、入れ違いで売り切れとなった際にはご理解下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Barbour

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M