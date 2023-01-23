『極美品 トリーバーチ マックグロー ライトブラウン ショルダー【2024年最新】 』はヤフオクでから04月17日 12時 39分に出品され04月17日 12時 39分に終了予定です。即決価格は13,600円に設定されています。現在366件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 いつもご覧いただきありがとうございます(*^^*)



⭐️⭐️即購入大歓迎⭐️⭐️



----管理番号----



★



----購入場所----



★ヤフーオークション(ストア)



----実寸----



★縦 約18.5cm



★横 約26cm上部 底 18cm



★マチ 約12cm



★ショルダー約108cm

----ブランド----



★トリーバーチ



----色----



★ライトブラウン キャメル



----状態----



★【B品】



【S】ほぼ新品。美USEDの商品

【A】若干の使用感はあるが、状態の良いUSED

【B】使用感はあるが、目立つダメージや汚れなし。

【C】使用感と部分的に目立つダメージや汚れあり 。

【D】過度の使用感、目立つダメージや汚れあり。

【N】新品、展示品、デッドストックなど。



ーーーその他、注意事項ーーー



・古着故の多少の着用感や細かな汚れなどがある場合がございます。

・状態は、個人独自の基準です 。

・使用感は人によって感じ方に差があるので、気になる所があれば購入前に質問をお願い致します。

・採寸は個人が行っていますのでの誤差はご理解下さい。

・写真の色味については光の関係もあるのでご理解の上ご購入宜しくお願い致します。

・神経質な方のご購入はお控え下さい。

※購入につきましては、説明欄を確認ご納得の上、お進み下さい。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: トリーバーチ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 極美品 トリーバーチ マックグロー ライトブラウン ショルダー