『csmファイズドライバーver.2【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 08時 10分に出品され03月27日 08時 10分に終了予定です。即決価格は14,450円に設定されています。現在553件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福井県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 csmファイズドライバーver.2です



動作確認済みです

ケースあります。いる方はプラス1800えんです。 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 未使用に近い