『希少 TSUMORI CHISATO ツモリチサト ケープ 魔女 コート ラップ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから05月17日 11時 18分に出品され05月17日 11時 18分に終了予定です。即決価格は10,350円に設定されています。現在676件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。静岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【 #TSUMORICHISATO #ツモリチサト 】



●津森千里のが好きなもの、興味のある事を、自由な発想で素直に表現したブランド。ガーリィでセクシー、大人のためのファンタジーがあふれる、ハッピーなテイストを提案。77年「イッセイスポーツ」のデザイナーとなる。83年「I.S. Chisato Tsumori Design」にブランド名を変更。90年「ツモリチサト」をスタート。2019年春夏をもって終了。



襟周りのラップデザインが特徴的なコート。たっぷりボリューム感のあるAライン。フロントダブルジップの開閉によるシルエット調整も可能。ISSEY MIYAKEやCOMME des GARCONSが好きな方にもオススメです！



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サイズ表記 1

素材 ウール90% ナイロン10%



平置き実寸(多少の誤差はご了承ください)



肩幅 35cm

袖丈 64cm

身幅 48cm

着丈 86cm



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●フォロー割も対応してます！ご希望の方はコメントお願いします！



¥1000〜¥4999→ ¥300割引

¥5000〜¥9999→ ¥500割引

¥10000〜→ ¥1000割引



●購入前にトラブル防止の為、自己紹介文を必読ください。



●交渉中、質問中でも購入された方が優先になります。



●あくまでused・vintageアイテムとなりますので古着特有の使用感などございます、詳しくはアップしている詳細画像よりご判断ください。



●すり替え防止の為、返品・交換は一切承っておりません。



#MEISEI_ARCHIVE

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