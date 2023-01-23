『ダーリッチ darich バイカラーデザインニットロングワンピース WHT F【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 16時 48分に出品され04月02日 16時 48分に終了予定です。即決価格は10,009円に設定されています。現在780件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 ♡即発送

⚠購入前のコメントは不要です。必ず説明文ご確認ください。



【状態】新品未使用値札付き

【サイズ】FREE

【カラー】WHT



【商品詳細】

遊び心たっぷりなディテールで魅せるロングワンピース♡

上身頃に透け感のあるストライプ柄をドッキングし、

身頃を配色で仕上げた高揚感溢れる1着。

フロントのオープンカットデザインでちらっと見える肌見せが色香を演出…♡

DDロゴやリボンを添えたDarichらしいアクセントを効かせたのも魅力ポイントです♩

リブ編み仕立てなので、縦のラインを強調しスタイルアップ効果も狙えます◎



【注意事項】

⚠発送は期限日厳守です。ご質問などは必ず【入金後】にお願いします。

⚠一度人の手に渡ったものである事をご理解の上ご購入ください。自宅保管品に付き完璧を求める方、細部まで細かく気になる方、神経質な方等はご遠慮ください。

⚠すべての他サイトにて同時出品している商品。予告無く商品を削除する場合がございます。

コンビニ払いの場合でも出品を取り下げ致しません。



出品中のお洋服はこちらに↓♡

#じょえのクローゼット



Apuweiser-riche Mystrada Arpege story JUSGLITTY リランドチュール スナイデル darich ダーリッチ eimy istoire エイミーイストワール andmary rady エミリアヴィズ EATME lumignon 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ダーリッチ

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ ダーリッチ

darich

バイカラーデザインニットロングワンピース

WHT

F