『NIKE リバーシブルダウンジャケット 550fir【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月20日 08時 19分に出品され03月20日 08時 19分に終了予定です。即決価格は12,025円に設定されています。現在278件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

Nikeは、スポーツウェアのリーダーとして知られ、品質とスタイルを兼ね備えた製品を提供しています。特にこのダウンジャケットは、寒い季節に最適な保温性を持っています。



【デザインと機能】

シンプルで洗練された黒のデザインは、どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できます。550のモデル番号は、特定のデザインや機能を示唆しています。



【快適性】

ダウン素材を使用しているため、軽量でありながら優れた保温性を提供します。寒い日でも快適に過ごせるアイテムです。



- ブランド: Nike

- 色: 黒

- タイプ: ダウンジャケット

- モデル番号: 550



状態は傷がなく良好です。



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arcteryx 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ナイキ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ NIKE

リバーシブルダウンジャケット

550fir