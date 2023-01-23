『cootie productions クーティープロダクションズ カバーオール【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月03日 00時 42分に出品され04月03日 00時 42分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在907件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 COOTIE PRODUCTIONS（クーティプロダクションズ）2024 CAPSULE COLLECTION



Denim Coverallになります。





12.5ozのオリジナルデニム生地を使用。ムラの少ないソリッドな印象のデニムにハードウォッシュを施しています。



ゆったりとしたワイドシルエットで作製しフロント左胸ポケットにブランドのネームタグが付きます。



着込む程にデニムの経年変化を楽しめる1着です。



カラー / Black Hard Wash



サイズs 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: クーティープロダクションズ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ cootie

productions

クーティープロダクションズ カバーオール