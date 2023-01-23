『縞木綿 反物【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 05時 39分に出品され03月03日 05時 39分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在367件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 縞木綿の反物です。

濃紺に茶色の細縞で、遠目では無地に見えるような縞です。



サイズ

幅35.5㎝×長さ10m 73㎝

※素人の採寸です、多少の誤差ご了承ください



素材

木綿 綿100%



布の端にアクがあります、写真9，10でご確認ください。

全て開いてみましたが、アク以外は特にダメージは無いように見えました。

布を触った後、指先に薄っすら色がついたので、藍染だと思います。



長期自宅保管の未使用品です、ご理解のある方にお勧めいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 未使用に近い

カテゴリ ファッション

レディース

着物・浴衣 タグ 縞木綿 反物