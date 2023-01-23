『Carhartt ヴィンテージ 人気/売り切れ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 44分に出品され03月15日 11時 44分に終了予定です。即決価格は10,111円に設定されています。現在857件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一昨年くらいに買ったのですが全然着てなくもう着ないので出品します。170センチ60キロでゆったり着れます。

良かったら写真の追加するのでコメントください。



ヘビーウェイトのコットンジャージーを使用したフーデッドビスタスウェットは、保温性とソフトな風合いを併せ持つパーカーです。裏地には保温性の高い起毛素材を使用。ピグメント加工染めを施し、独特の着古した様な飽和した色合いに仕上げています。シルエットはバルーンフィットと呼ばれる、レギュラーシェイプよりゆったりとしたボックスフィットを採用し、ドロップショルダー、袖口と裾のリブ編みが特徴です。左胸のCarhartt WIPのスクエアラベルがデザインを完成させています。同シリーズのクルーネックスウェット、Tシャツなど幅広く展開しています。



身幅70/肩幅61/着丈69/袖丈63 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: カーハートダブリューアイピー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ Carhartt

ヴィンテージ

人気/売り切れ