『AirPods Pro2世代新品24時間以内に配送❗️【新年の贈り物】』はヤフオクでから05月17日 14時 25分に出品され05月17日 14時 25分に終了予定です。即決価格は14,300円に設定されています。現在395件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ビックカメラ店で購入して返品しようとしたのですが、できないと言われてしまったのでお安くお譲りします！





レシートについては一緒に送らせていただきますので正規品に間違いありません！



すり替え防止のために返品は不可とさせていただきますのでご了承ください！



モデル名···AirPods Pro



世代/種類···(第2世代) 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>オーディオ機器>>>イヤホン 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: アップル