『ジャンク iPhone 11 256GB SIMフリー ジャンク【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月05日 13時 58分に出品され05月05日 13時 58分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在376件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ディスプレイ純正ではありません

又、ディスプレイ小傷によりゴーストタッチが多発する状態ですので、まともに使用するにはディスプレイの交換が必要になると思います

バッテリーは75%、やや劣化しています

裏面大きな傷はありませんが、細かなスレ、傷が多少あります 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>携帯電話本体 商品の状態: 傷や汚れあり