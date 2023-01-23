『デストロン戦闘員 タイムハウス【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月12日 13時 47分に出品され03月12日 13時 47分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在165件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 未開封ですので、中の詳しい検品ができておりません。初期キズ等、対応できません。



箱は大きく変形するほどのダメージは見受けられませんが、素人保管のため、すれ、折れ、はがれ等があるかもしれません。



美品、完品をお求めの方、神経質な方はご遠慮ください。



発送に際し、再利用の梱包材・ダンボールを使います。



未使用ですが、長期間自宅暗所保管になりますので、完璧を求める方はご遠慮ください。



値下げ交渉等は、ご遠慮いただきます



※新品未使用ですが、

一度人の手に渡った商品ということでご了承ください。神経質な方・商品状態に過敏に拘られる方は入札はお控え下さい。



以上の説明に、御納得できる方のご購入をお願いいたします。よろしくお願いいたします。



シリーズ···昭和ライダー



昭和/シリーズ···仮面ライダーV3 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用