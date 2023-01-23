『Vivienne Westwood RED LABEL ジャケット・パンツセット【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 02時 22分に出品され03月10日 02時 22分に終了予定です。即決価格は53,550円に設定されています。現在856件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大変気に入っていたのですが着る機会がなく、大切に着てくださる方にお譲りできればと思います。

出品を迷っているため取り消す可能性もあります。



1度短時間の着用をしたのみです。

タグはありません。

発送の際の畳ジワなどはご容赦ください。



タバコ、ペットなし。



中島美嘉さんが同じ形の色違い、浅沼晋太郎さんが同色のメンズverを着用されていました。

百貨店で購入。

現在はかなりレアなものだと思います。



質問などお気軽に。

値下げ交渉受け付けております。





【サイズ】

ジャケット01

パンツ02 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ヴィヴィアンウエストウッド

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ Vivienne

Westwood

RED

LABEL

ジャケット・パンツセット