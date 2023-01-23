『最終値下げ【新品未使用・廃盤品】トムフォード香水 カフェローズ【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 08時 15分に出品され03月24日 08時 15分に終了予定です。即決価格は10,004円に設定されています。現在787件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 容量···50ml



昨年購入しましたが、手持ちの香水が多く使用機会がないため出品します。

この香水はリニューアルしたため、入手困難なものです。



既に大幅に値下げしておりますので、これ以上はお値下げできません。



未開封・未使用品



容器の形状···スプレー



種類···オードパルファム



総容量···50〜99ml 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>香水>>>香水(ユニセックス) 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: トムフォード