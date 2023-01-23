『青森つがるロマン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 53分に出品され03月21日 17時 53分に終了予定です。即決価格は10,811円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 種類...古米

銘柄...津軽ロマン

量...30kg



つがるロマンは、1997年に青森県でおいしく高品質なお米の安定生産を目指して誕生しました。

「あきたこまち」と「ふ系141号」を掛け合わせた品種で、両者の特性を引き継いでいます。コシヒカリの孫にあたる品種で、粘りや旨味があり、バランスが良く、やさしい味わいです。

ふっくらと柔らかい口当たりで、粒が大きく

冷めても美味しいので、おにぎりやお弁当にも適しています。 商品の情報 カテゴリー: 食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ツガルロマン