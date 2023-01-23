『青森つがるロマン【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 17時 53分に出品され03月21日 17時 53分に終了予定です。即決価格は10,811円に設定されています。現在812件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|食品・飲料・酒>>>食品>>>米・雑穀・粉類
|商品の状態:
|新品、未使用
|ブランド:
|ツガルロマン
もち米 20kg(玄米重量)
¥ 8174
宮城県産 令和5年産 特別栽培米 つや姫 玄米 30キロ
¥ 9984
新米【従来品種】令和6年産 魚沼産コシヒカリ20キロ（10キロ×２袋）精米
¥ 10530
令和6年度(新米) 茨城米 玄米 30kg
¥ 10530
新米 きぬむすめ 20キロ
¥ 8502
【限定10袋！送料無料！】令和５年度産 青森県産まっしぐら30キロ
¥ 10920
あいがも農法 玄米20kg
¥ 10140
【送料込み】令和6年 山形県産つや姫 玄米30kg 【数量限定】
¥ 9425
③新米 米 令和6年度 栃木県産 コシヒカリ 玄米 30キロ 30Kg 精米
¥ 9750
自分の体は自分で守る 発芽用玄米10kg ６年産コシヒカリ 特栽① 農薬等不使用
¥ 8580
だっちさん専用 コシヒカリ20kg
¥ 8424
玄米24kg【11月12月】
¥ 12220
そぼろ様ご予約品 丹後米コシヒカリ 玄米20㎏
¥ 8502
新米 長野県産 コシヒカリ（五郎兵衛米）
¥ 11700
R6年収穫 鹿児島県産直 13℃一定保存 25kg
¥ 10750
令和6年度産 新潟こしひかり 20kg(5kg×4袋) 特別栽培米
¥ 7800
✨新米✨つや姫✨令和6年産✨特別栽培米✨山形県庄内産✨精米25
¥ 9880
16 新米 とれたて ひとめぼれ 湧水栽培 15キロ玄米
¥ 8190
落札価格10811円
812 入札履歴
終了
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