『希少❗️レベッカミンコフ キルティングチェーン バイカラー ショルダーバッグ【お歳暮】』はヤフオクでから03月13日 07時 40分に出品され03月13日 07時 40分に終了予定です。即決価格は9,619円に設定されています。現在722件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 レベッカミンコフのスタッズショルダーバッグ

バイカラーでオシャレなお品物です♪



スタッズ、チェーンは

ゴールドカラーです(^^)



チェーンを動かして、ワンショルダーにも

斜めがけショルダーバッグにも使えて

2wayバッグとして使用可能です！



バッグ内側にブランドネームタグが

付いていましたが、購入時から

ペタ付きがあったので、

取り除いてあります。

画像に◯をつけている箇所になります。



それ以外は目立つダメージはなく

まだまだご使用頂ける状態かと思います♪



他にも色違いでバッグを出品中です

ぜひご覧になってみて下さいね！



#エキclosetレザーバッグ

#エキcloset色違い商品



画像ご確認の上よろしくお願い致しますm(__)m



縦16

横22

マチ5

チェーン最大120



カラー···ブラック



素材···本革



他にも、UNIQLO、GU、SHEIN.ZARA、アメカジ

アメリカ古着、ヒステリックグラマー、STUSSY

OFFWHITE.ザヴィリジアン、ドメスティックブランド、リーバイスなども出品中です(^^)



ブランド小物はフルラ、オウレンティ、クレージュ

クロエ、バグジャック、ナイキ、47キャップ

オールドコーチなど出品中です♪ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: レベッカミンコフ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 希少❗️レベッカミンコフ キルティングチェーン バイカラー ショルダーバッグ