『ハムステッド MM Louis Vuitton ダミエ バッグ M40112【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月22日 22時 07分に出品され04月22日 22時 07分に終了予定です。即決価格は34,760円に設定されています。現在693件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 この度はご覧いただきありがとうございます！

気になることがあればお気軽にコメント下さい♪



新宿の百貨店で購入しました☆

2シーズン使用しましたが、あとはクローゼットに保管したままとなりました。

目立ったキズ、汚れはありません。



【収納力】

広めの内部スペースで、日常の必需品をしっかり収納できます。



- ブランド: Louis Vuitton

- 色: ブラウン/レッド

- 素材: キャンバス/レザー

- 型番: M40112

- 金具: ゴールド

- デザイン: ダミエパターン



ご検討宜しくお願いします☆☆ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ハムステッド MM

Louis

Vuitton

ダミエ

バッグ

M40112