『【S1871】着物 訪問着・付下 袷 正絹 ハナエモリ 蝶 銀糸 単品販売♪【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 50分に出品され03月22日 07時 50分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
専用帯326 235 二本セット●高級 正絹 落款 作家物 名古屋仕立て名古屋帯
¥ 9360
未使用同然●最高級西陣織装道唐花松文唐織●正絹●半幅帯小袋帯●リバーシブル409
¥ 9820
着物リメイクワンピース 着物リメイク ロングワンピース ハンドメイドワンピース
¥ 9204
モダンデザイン 浴衣 白と黒の花柄 黒色帯
¥ 7799
#長襦袢付き訪問着フルセット‼️高級京都友禅訪問着 ‼️七五三 入学式 茶話会
¥ 13000
【美品 トールサイズ】シルック風 高級化繊 小紋 雪輪 袷 裄丈70 身丈168
¥ 12987
kimonoarisa◆未使用同然◆夏帯単衣◆夏帯◆絽綴織◆開き名古屋帯◆377
¥ 10849
小紋 モノトーン 叩き染 刺繍 紅葉 しつけ糸 ガード加工 縮緬 K-4037
¥ 12870
長尺 京袋帯 唐織 横断唐草正絹 k-9526
¥ 7020
【佐藤光幸】正絹 小紋 落款 身幅広め ブルーグレー系 袷
¥ 12480
専用◇Y1667◇美品 正絹『柳茶色×花々』手縫い仕立て 訪問着 着物
¥ 10121
【値下げ】正絹 訪問着 袷 辻ヶ花絞り 金通し 翠山工房 徳永憲峯
¥ 9750
【刺繍】正絹 上質な刺繍訪問着 袷 桜に御所車
¥ 15327
R6SK1129 袋帯 ふるさと ゴールド 緑 風景 竹 六通柄
¥ 8268
本場白大島紬 名匠たかし 一元7マルキ 花柄模様 雲井鼠色 K-3576
¥ 11900
訪問着 京友禅 金彩友禅 扇面 吉祥花 赤褐色 身丈159.0cm 入学式正絹
¥ 9360
帯360 ●斉藤三才 高級 正絹 六通 袋帯
¥ 11050
M925 彩美七宝華文 ことほぎ 六通 正絹 袋帯 着物 美品
¥ 8190
落札価格11375円
972 入札履歴
終了
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