『【S1871】着物 訪問着・付下 袷 正絹 ハナエモリ 蝶 銀糸 単品販売♪【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月22日 07時 50分に出品され03月22日 07時 50分に終了予定です。即決価格は11,375円に設定されています。現在972件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 0350





ご覧頂きありがとうございます♪♪

プロフィール、商品説明を必ずご覧ください。



※4000円以下の商品はセール時以外値下げ不可

(フォロー割引も不可)

※まとめ割引等はございません。

※まとめ依頼をされても送料が高くつく場合、お断りする事もあります。

※予告なしに配送方法を変更する場合があります。









【商品説明】

商品名：袷の訪問着 単品販売♪

カラー：紺

素材：正絹

用途：基本的に式典などお祝い事に着ていただけます♪







【寸法】

[適応身長の目安 144.5-154.5 cm]



身丈：約149.5cm

前幅：約26cm

後幅：約30cm

袖丈：約48.5cm

裄丈：約64cm





【商品状況】

特に目立つ汚れなどはありません。

写真判断でお願い致します。









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→ #訪問着ももつじ



〇帯は袋帯を合わせることをおすすめ致します♪

帯やその他の商品は各ハッシュタグをご覧ください。





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■できるだけ実物の色に近い色味で撮影していますが、ご覧になるディスプレイによっては色が変わって見える場合がございます。





■色や状態は私の主観です。

着物の特質上、素材タグが付いていないため、表示の素材が異なってしまう場合がありますのでご了承くよろしくお願い致します。





■中古のお品です。検品の小さな見逃し、シワ、臭い等、神経質な方や完璧を求める方はご購入をお控えください 。





■素人採寸のため、寸法に少々のばらつきがある場合があります。ご了承ください。













#訪問着ももつじ

#付下げももつじ

#桃辻きもの

#着物 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>着物・浴衣 商品の状態: 目立った傷や汚れなし

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