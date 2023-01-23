『HIROFU ヴィータ 2way ショルダーバッグ サーモンピンク【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月17日 12時 51分に出品され03月17日 12時 51分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在373件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ショルダーの長さを調整すれば、

ハンドバッグとしても、斜めがけショルダーバッグとしても使えます♪



○アイテム

HIROFU ヒロフ 2way ハンドバッグ ショルダーバッグ ショルダー ミニ レザー ソーホー 肩掛け 斜めがけ エンボスロゴ ロゴ型押し ワンポイントロゴ シルバー金具 サーモンピンク 通勤 通学



○サイズ

タテ : 約18cm

ヨコ : 約22cm

マチ : 約10cm

肩掛け : 約22cm

ショルダー全長 : 約120cm



平置き実寸。

素人採寸の為、サイズに多少の誤差がありますご了承ください。

着画はお断りいたします。



○状態

角スレ、保管時の色焼けが少しありますがお色味的にあまり気になりません。全体的には目立った汚れやダメージは無く、まだまだ気持ちよくお使いいただけます。



○カラー

サーモンピンク



※画像により実際のお色味とは違って見えることがあります。お写真ですと少し黄色味がかって見えますが、実際は鮮やかなサーモンピンク色になります。



○素材

レザー 革



◯仕様

内側 : ファスナーポケット×1

外側 : ファスナーポケット×1



◯付属品

なし



○配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。



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質屋にて鑑定済みの正規品です。

安心してお買い求めくださいませ。

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ご購入前にプロフィールの確認をよろしくお願いします。

ご不明な点などはコメントにてお願い致します。



思っていた商品や状態と違った等の理由での返品はお受け出来かねます。

ただし万が一偽物の場合は返品をお受けいたします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ヒロフ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ HIROFU

ヴィータ

2way

ショルダーバッグ

サーモンピンク