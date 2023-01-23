『Panasonic ヘアドライヤー EH-NA0G ホワイト【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月12日 04時 45分に出品され04月12日 04時 45分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在699件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長野県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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ナノケアドライヤー 上級モデルになります。現状不具合等はございませんが中古品になりますので機械的な消耗や経年劣化等が原因での素人では予見が出来ない不具合や故障等が発生する可能性を考慮された上での、ご検討を宜しくお願い致します。外観上には使用感、擦り傷や汚れ等が多くございます。外箱には汚れ破れがございます。予めご了承頂けます様宜しくお願い致します。





【高性能ドライヤー】

PanasonicのEH-NA0Gは、1200Wの強力な消費電力を誇り、ターボ機能により素早く髪を乾かします



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>美容家電>>>ヘアドライヤー 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: パナソニック