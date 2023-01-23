『Moncler AMI / GUILLAME JACKET モンクレール アミ【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 00時 39分に出品され03月27日 00時 39分に終了予定です。即決価格は51,980円に設定されています。現在237件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONCLER×AMIのコラボ、guillameコートになります。カラーはネイビーです。サイズ1。

ボアを取り外すとチェスターコート風にもなります。

数回しか着用していないので、傷汚れの無い綺麗なコンディションです。

肩幅56身幅64着丈96(素人採寸となります) 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: モンクレール

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Moncler

AMI

/

GUILLAME

JACKET

モンクレール アミ