『【サイズ】thisisneverthat ネイビー 刺繍 スウェット【2024年最新】 』はヤフオクでから03月18日 05時 21分に出品され03月18日 05時 21分に終了予定です。即決価格は9,359円に設定されています。現在885件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 - ブランド: thisisneverthat

- 色: ネイビー

-スウェット



定価:14,300円



サイズを誤ったので売ります。

正規品です。

数回着用していますが傷汚れ等はないです。



Mサイズは希少かと思いますのでお早めに。



着画:身長162cm 体重56kg



サイズ•••M



肩幅···48cm

身幅···60cm

袖丈···66cm

着丈···66cm



カラー···ネイビー





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#刺繍 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: ディスイズネバーザット

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ 【サイズ完売】thisisneverthat

ネイビー

刺繍 スウェット