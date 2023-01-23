『★Berluti ネイビー キルティング ブルゾン 44 定価36万 新品【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月09日 20時 13分に出品され03月09日 20時 13分に終了予定です。即決価格は49,920円に設定されています。現在402件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【高級感のあるデザイン】

Berlutiのキルティングジャケットは、エレガントなネイビーカラーとブラウンの内側が特徴です。流行に左右されないデザインで洗練された男を演出できる逸品です。



【快適な着心地】

キルティング素材を使用しており、軽量でありながら保温性も兼ね備えています。季節の変わり目にぴったりの一着です。



【ブランドの信頼性】

Berlutiはフランスの高級ブランドで、品質とデザインに定評があります。このジャケットは、スタイルと機能性を兼ね備えたアイテムです。



- ブランド: Berluti

- 色: ネイビー

- 素材: キルティング

- 内側の色: ブラウン

- 製造国: フランス

- ファスナー: 前面ファスナー

- ポケット: 前面ポケット2つ

- サイズ : 44



ご覧いただきありがとうございます。

激安で出品していますので是非ご購入をお待ちしています。



肩幅...45cm

身幅...52cm

袖丈...62cm

着丈...63cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: M ブランド: ベルルッティ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ★Berluti

ネイビー

キルティング

ブルゾン



44



定価36万



新品