『単焦点レンズ EF50mm F1.8 STM フルサイズ対応 EF5018STM【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月07日 20時 16分に出品され03月07日 20時 16分に終了予定です。即決価格は10,500円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品未開封品です。

使用予定がなくなったため、出品します。



焦点距離の説明 50ｍｍ

レンズタイプ 5群6枚

対応マウント キヤノン EF

カメラレンズの説明 単焦点レンズ

この商品について

・メーカー型番:EF5018STM

・画角:標準

・F1.8 明るい開放絞り値

・35mm判換算で焦点距離約80mm相当

・ステッピングモーター(STM)採用

・最短撮影距離35cm

・最大撮影倍率0.21倍

・ブラックリング(外周部分)を採用

・金属(マウント部)を採用



その他特徴···前面レンズキャップ付き



焦点距離···71〜150mm



開放F値···1.5〜2 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: キヤノンEFマウント ブランド: キヤノン