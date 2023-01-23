『正規品！Chloé MARCIÉ 2wayスモールダブルキャリーバッグ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 14時 32分に出品され05月02日 14時 32分に終了予定です。即決価格は110,000円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 正規品！Chloé MARCIÉ

2wayスモールダブルキャリーバッグ ブラック



素材···牛革(本革)



カラー···ブラック



今年3月購入1回のみお試し極美品です。



サイズ：W約34cm x H約26.5cm x D約12cm

ハンドルの長さ：約42cm

ストラップドロップの長さ：約15cm

ショルダーの長さ：約112cm

■開閉式：ファスナー

■ポケット：外側：フラップ式ポケット x 1 内側：ファスナーポケット x 1

■付属品：保存袋、保証書ショルダーストラップ



気になる部分がございましたら、お気軽にコメントくださいませ。





- ブランド: Chloé

- モデル名: MARCIÉマーシー

- 色: ブラック

- 価格: ¥330,000（税込）

- タイプ: ショルダーバッグ

- 素材: レザー



ご覧いただきありがとうございます。

あんしん鑑定付きです。



#クロエ#ショルダーバッグ#正規品#ほぼ新品#ブランドバッグ#マーシーMARCIÉ＃2way#クリスマスプレゼント 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: クロエ

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MARCIÉ

2wayスモールダブルキャリーバッグ

ブラック