『正規品！Chloé MARCIÉ 2wayスモールダブルキャリーバッグ ブラック【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 14時 32分に出品され05月02日 14時 32分に終了予定です。即決価格は110,000円に設定されています。現在68件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|クロエ
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落札価格110000円
68 入札履歴
終了
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