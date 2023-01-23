『変形 オールド レザージャケット レザーブルゾン ライダース 牛革 M ブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月08日 16時 09分に出品され04月08日 16時 09分に終了予定です。即決価格は12,659円に設定されています。現在184件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。熊本県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【BRAND】

Unknown



✔️【ITEM】

レザージャケット

レザーブルゾン

ダブルライダース





✔️【POINT】

個性的なデザインです！



また、他にも多数出品しておりますので是非ご覧下さい。



※プロフィールをお読み頂きご理解した上でのお取引きお願い申し上げます。



✔️【SIZE】M



サイズ

実寸(cm)

肩幅:計測不可

身幅:約60

着丈:約65前見頃

裄丈:約85



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承下さい。



✔️【Material】:牛革、キュプラ



✔️【Condition】: B

多少擦れ等は御座います。

年代物にご理解下さい。





S:新品、未使用

A:未使用に近い 着用感、使用感がほとんど無い物

B:目立った傷や汚れが少ない物、着用感、使用感の少ない物

C:やや傷や汚れあり 着用感、使用感が多少ある物

D:傷や汚れあり 着用感、使用感が強い物

F:全体的に状態が悪い 着用感、使用感が非常に強い物



✔️【cautionary points】：

自宅にて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認下さい。



※中古品にご理解下さいますようお願い致します。

新品、未使用品でも自宅保管品となる為、

ショップなどで販売している新品、未使用品のお品物とは別物とご理解下さい。



トラブル元となる可能性がある為、神経質な方や古着に抵抗がある方、完璧をお求めの方はご遠慮下さいませ。

また、画像と実物では照明の関係等多少の色の違いなど、素人の為細かな汚れなどの見落としがある場合もございます。



状態等確認はしておりますが、クレームや返品はご対応致しかねます。

何卒ご理解頂いた上でのご購入を宜しくお願い申し上げます。



カラー···ブラック



レザー素材···牛革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 変形 オールド レザージャケット レザーブルゾン ライダース 牛革

M

ブラック