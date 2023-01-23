『MONITALY Fur Lined String Vest【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月03日 21時 23分に出品され03月03日 21時 23分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在442件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 MONITALY(モニタリー)Fur Lined String Vest



size : 40

(身幅 60cm 肩幅 40cm 着丈 62cm)



＜MONITALY＞のファーベストです。前身頃を紐で結んで留めるデザインが象徴的で、裏地にはアクリルファーがつくことで暖かさもありながら男らしさも感じられるアイテム。少しすっきりとしたシルエットは、スマートに着こなすこともでき、コートなどアウターを上から羽織っていただくこともできるシルエットです。普段のスタイリングに一枚取り入れていただけるだけで、ちょっとしたスマートさや男らしさが演出でき、秋冬の防寒アイテムとしても活躍する使い勝手よい一枚です。

素材には“VANCLOTH”を使用し機能性も抜群です。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: L ブランド: モニタリー

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ MONITALY

Fur

Lined

String

Vest