『White Mountaineering ホワイトマウンテニアリング コート【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 10時 25分に出品され03月15日 10時 25分に終了予定です。即決価格は11,400円に設定されています。現在778件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【White Mountaineering/ホワイトマウンテニアリング】



ウインドストッパーエスターオックスフォードプリマロフトミリタリーコート

2016年の商品ですが流行に関係ないデザインで、まだまだ着れる商品です。

サイズ感は、172cm・60kgの自分でジャストサイズです。



カラー···ブラック

サイズ…S

素材…表地 ポリエステル 100%

中綿 ポリエステル 100%



肩幅···約47cm

身幅···約59cm

袖丈···約62cm

着丈···前見頃 約83cm

後身頃 約104cm



※裾のドローコードは付いていません。

※値下げ交渉は受け付けておりません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ホワイトマウンテニアリング

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ White

Mountaineering



ホワイトマウンテニアリング

コート