『値下げ⭐︎美品BALENCIAGA ザ・シティ毛皮ムートン 2WAY ハンドバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 04時 23分に出品され04月19日 04時 23分に終了予定です。即決価格は45,540円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バレンシアガ正規店で購入しました。

2、3回使用したのみで、目立ったスレや汚れはありません。

保存状態は良好ですが、自宅保管ですので神経質な方は購入をお控えください。



バレンシアガの毛皮のバッグ、あまり見かけないので今年の冬にとってもオススメです。

黒いファーがフワフワで手触りが気持ちいいです♪

ファーとシルバーの金具がカッコ可愛いくて、とってもオシャレですよ。

大きめでA4サイズも入ります。



美品☆BALENCIAGA ザ・シティ毛皮ムートン ミラー付き 2WAY ハンドバッグ ショルダー

BLACK

サイズ38×23×14

保存袋、ミラー、証明書付き

外ファスナーポケット×1

内ファスナーポケット×1

内ポケット×2

カラー···ブラック

素材···本革 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 未使用に近い ブランド: バレンシアガ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ 値下げ⭐︎美品BALENCIAGA

ザ・シティ毛皮ムートン

2WAY

ハンドバッグ