『値下げ⭐︎美品BALENCIAGA ザ・シティ毛皮ムートン 2WAY ハンドバッグ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月19日 04時 23分に出品され04月19日 04時 23分に終了予定です。即決価格は45,540円に設定されています。現在444件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>バッグ
|商品の状態:
|未使用に近い
|ブランド:
|バレンシアガ
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落札価格45540円
444 入札履歴
終了
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