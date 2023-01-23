『PRADA プラダ リュック バックパック 3角プレート ブラック イタリア製【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 01時 08分に出品され03月31日 01時 08分に終了予定です。即決価格は12,636円に設定されています。現在420件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ▪️ご覧頂きましてありがとうございます。



▪️即購入OKです。当店は正規品のみを取り扱っておりますので、安心してご購入ください。



▪️【ブランド名】PRADA/プラダ

原産国:イタリア製

NO:53

素材: ナイロン『部分レザー』

色: ブラック『シルバー金具3角プレート』

デザイン: リュック

スタイル: バッグパック/

サイズ: 中型

横幅: 約 36.5cm/縦幅: 約 32.5cmマッチ約 1



▪️【ポケット】

外側:フロントファスナーポケット×1

内側:ファスナーポケット×1



▪️【付属品】

ありません



【ブランドの魅力】

PRADAのバックパックは、洗練されたデザインと高品質な素材が特徴です。ナイロン製で軽量ながらも耐久性があり、日常使いに最適です。



【機能性】

前面にはファスナーポケットがあり、小物の収納に便利です。シンプルな黒色は、どんなスタイルにも合わせやすく、オールシーズン活躍します。



【スタイル】

カジュアルからフォーマルまで幅広いシーンで使用できるデザイン。PRADAのロゴがアクセントとなり、上品さを演出します。



▪️【商品状態】

外側:中古品ですが、大きく目立った傷や汚れが見かけません。

内側:傷や汚れはありません。とても綺麗な状態です。

これからも気持ち良くご利用頂ける商品です。

中古品にご理解頂けるお客様ご購入宜しくお願い致します。中古品にご理解がない方神経質な方はご遠慮ください。



ご不明な点がございましたらお気軽にコメントください。



◆全ての商品に関して、お客様に気持ちよく商品をお使いいただけるように、簡易的ではございますが商品クリーニングを実施しております。



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▪️発送:24時間以内発送致します。



▪️購入元:大手ブランドストア



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管理番号:YH1106/1011/008NT 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ PRADA

プラダ リュック バックパック 3角プレート ブラック イタリア製