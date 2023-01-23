『iPhone11 64GB ホワイト【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 18時 45分に出品され03月18日 18時 45分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在22件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 データ消去して発送します

※シリーズ iPhone

※機種名 iPhone 11

※カラー ホワイト

※容量 64 GB

※購入したキャリア UQ SIMロックあり

※付属品 箱のみ



商品の状態:画面割れなし、目立った傷や汚れなし

バッテリー最大容量 77%



保護シール割れてますが、液晶には問題ありません。

動作等問題ありません。



状態綺麗です、iPhone乗り換えしたので、しっかり動作します。iFaceも大丈夫です



キャリア···au



形状···ストレート



カラー···ホワイト 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>携帯電話本体 商品の状態: 未使用に近い