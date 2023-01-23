『◇エルメス◇ バンドリエール サングルカヴァル 白 茶 Y ショルダーストラップ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月06日 02時 51分に出品され04月06日 02時 51分に終了予定です。即決価格は52,338円に設定されています。現在673件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【ブランド】エルメス HERMES



【商品名】バンドリエール サングルカヴァル 白 × 茶 Y 刻印 ショルダー ストラップ ブランド



【商品の状態】

金属部分にごくわずかに傷がございますが、全体的にとてもキレイです。



【サイズ 】

全長：約 113cm×幅約 2.5cm



【カラー】ブラウン × ホワイト（茶 白 系）



【付属品】化粧箱、保存袋



※ご購入前に必ずプロフィールをご覧ください※



☆正規品品質保証☆



インターネットブランド販売店にて鑑定済みの正規品を購入したものです。



☆ご注意点☆



※ モニターにより、色の見え方が実際の商品と異なることがございます。



※画像に写りきれない細かなスレ傷等ある場合がございます。



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商品管理番号：MA0095000531/0064210918



カラー...ブラウン 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ◇エルメス◇

バンドリエール

サングルカヴァル

白

茶

Y

ショルダーストラップ