『SONY 43インチ 液晶テレビ KJ-43X8000E 2017年 4K【お歳暮】』はヤフオクでから04月22日 10時 25分に出品され04月22日 10時 25分に終了予定です。即決価格は14,000円に設定されています。現在500件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 寝室で利用。

目を凝らせば傷があるかな？ってレベルで放映中は全く気になりません。

素人目にはドット抜け等も確認できません。

付属品はリモコンとスタンドとBCASカード及び電源コードになります。取説は電子形式で、元々ついていないタイプ。

なお、相場より安く出品している故に値下げは考えておりません。

以下はAIによる紹介。



【高画質液晶テレビ】

SONY製の43インチ液晶テレビは、プロ野球の放送を鮮明に映し出します。高解像度の画面で、スポーツ観戦や映画鑑賞に最適です。



【多機能リモコン】

付属のSONYリモコンには、NetflixやGoogle Playの専用ボタンがあり、簡単にストリーミングサービスにアクセスできます。使いやすさを追求したデザインです。



【省エネ性能】

消費電力は131Wで、エコな設計が施されています。省エネを意識した生活をサポートします。



- 型番: KJ-43X8000E

- 消費電力: 131W

- リモコンブランド: SONY

- 特別ボタン: Netflix, Google Play

- 画面サイズ: 43インチ

- 放送: プロ野球2024



搭載チューナー···地上デジタル,BSデジタル/110度CSデジタル



パネル性能···4K



その他···スマートテレビ,Andriod

シリーズ···ブラビア 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>テレビ・映像機器>>>テレビ 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: 42～46インチ ブランド: ソニー