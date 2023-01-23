『NIKE ZOOM FREAK 4 ナイキ ズーム フリーク 4【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月10日 21時 02分に出品され03月10日 21時 02分に終了予定です。即決価格は10,725円に設定されています。現在618件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 StockXにて購入しました。海外限定モデルで非常にレアなアイテムとなっています。

購入しましたが、一回も使用しないまま引退してしまったため出品します。

一回も使用していないため購入した時の梱包のまま発送いたします。

質問等ありましたらコメントまでお願いします。

29cm フリーク4 バッシュ ヤニス アデトクンポ 商品の情報 カテゴリー: スポーツ>>>バスケットボール>>>シューズ(男性用) 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: 29cm