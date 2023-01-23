『一番くじ ゴジラメコング 新たなる帝国 1ロット 80点 ラストワン付【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 16時 45分に出品され03月15日 16時 45分に終了予定です。即決価格は44,559円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 一番くじ ゴジラメコング 新たなる帝国



A賞 ゴジラエヴォルヴver.（2024）SOFVICS



B賞 ゴジラ デザインマグカップ～怪獣大戦争〜



C賞描きおろし ゴジラアートセレクション



D賞 ビジュアルラバーコレクション



E賞ポストカード＆ステッカー



F賞 モンスターヘッドマグネット



ラストワン賞ゴジラ（2024） SOFVICS熱

線放射ver.



1ロット ラストワン付 商品の情報 カテゴリー: ゲーム・おもちゃ・グッズ>>>フィギュア>>>特撮 商品の状態: 新品、未使用