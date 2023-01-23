『バリー レザーショルダーバッグ【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 19時 43分に出品され03月31日 19時 43分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在362件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。石川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バリーのオールレザーのショルダーバッグです。



状態としては、全体的にレザーの汚れがあります。特に、カバンの入り口付近が汚れています。

その他は目立ったダメージはありません。



新宿伊勢丹にて購入しました。



サイズ

縦:29センチ

横:26センチ

マチ:7センチ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>バッグ 商品の状態: やや傷や汚れあり

カテゴリ ファッション

メンズ

バッグ タグ バリー レザーショルダーバッグ