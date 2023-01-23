『MAISON MARGIELA マルジェラ MM6 トートバッグ ジャパニーズ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 20時 49分に出品され04月20日 20時 49分に終了予定です。即決価格は10,140円に設定されています。現在4件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【商品説明】

縦 約55㎝

横 約48㎝



色… グレー



【状態ランク】

状態ランク…BC



N…新品・未使用

S…未使用に近い

A…目立った傷や汚れなし

B…やや傷や汚れあり

C…傷や汚れあり

D…全体的に状態が悪い





【商品詳細】

全体的に使用感があります。

素材のベタ付きはありません。

特に気になるニオイはありません。



中古品の為、汚れや傷など多少のダメージはありますが、普段使いには問題なくお使い頂ける商品です。





※鑑定済の企業向け中古ブランド市場にて購入しているため、真贋に問題はないと認識しておりますが万が一偽物であった場合は、返金対応させて頂きますのでご安心下さい。



※基本的に中古品の為、状態を気にされる方はご購入をお控え下さい。



※写真の色彩に関しましては、撮影環境や閲覧環境によって被写体が実物の色と異なる場合がございますので、ご了承ください。





#くろくんの商品一覧



#トートバッグ

#ブランド

#おしゃれ

#オシャレ

#MaisonMargiela

#MM6

#メゾンマルジェラ



793-20572 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 傷や汚れあり ブランド: メゾンマルジェラ

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ MAISON

MARGIELA

マルジェラ

MM6

トートバッグ

ジャパニーズ