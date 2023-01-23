『girlish St.cecilia 昼下がりブラウス ガーリッシュ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 11時 45分に出品され03月15日 11時 45分に終了予定です。即決価格は12,090円に設定されています。現在842件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 大阪ポップアップで24200円で購入した

girlish ガーリッシュ 昼下がりブラウス

自宅で試着したのみの未使用品です。

(タグは外してしまいましたが大事に保管しておりますのでおつけします。手描きイラストがとても素敵です)



ようこさんに直接デザイン生地のこだわりを

うかがって購入した素敵なブラウスです。

首元のフリルがさりげなく可愛いのでジャケットの中にも合います。

ゴールドのボタンや、ファスナーのグログランリボン、そしてギャザーの寄せられた袖の形が

本当におしゃれでかわいいブラウスです。

オケージョンシーンにも普段使いもできます。

ご購入後、24時間以内に発送いたします。

お値下げはご相談ください( ˊᵕˋ )



好きなものは変わらないけれど、歳を重ねて、少しずつ変わっていく、好みのシルエットや、サイズ感。

首周りのフリルは今でも好きだけど、首にピッタリだと気恥ずかしい。だから少しVネックに。

肩のパフも好きだけど、少し落ち気味に。

そんな匙加減で作ったブラウスの名前は、HIRUSAGARI。

バタバタとした朝から子供を送り出すお母さんや、働く女性達がお昼を食べて、夕食準備前のほんの束の間の自分時間、そんな昼下がりの時間を楽しんで欲しいと思って作ったブラウスです。

後ろのファスナーには長いグログランリボンを付けてますので、ファスナーの上げ下げも楽ちんです。





【素材】



コットン70%

ポリエステル30％



【お手入れ】



手洗い可能



MADE IN JAPAN





テイスト・シーン···キレイめ、オフィスカジュアル、大人可愛い



色···ホワイト

袖丈···長袖 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヨリ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ girlish

St.cecilia

昼下がりブラウス ガーリッシュ