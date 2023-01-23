『バブルウォッシュ ジェミーネフェルタリ ホワイトニング チェンジ カオリホワイト【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 13時 03分に出品され03月20日 13時 03分に終了予定です。即決価格は7,800円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 バブルウォッシュ 2本セット 150mL×2 洗顔料 泡洗顔 保湿 ジェミーチェンジ クリスタルジェミー 中島香里 チェンジ 化粧品

商品詳細

ワンプッシュふんわり泡洗顔でしっとりクリア肌※1へ。



ふんわり泡で汚れをすっきり落としながら、しっとり肌へ洗い上げる泡洗顔料です。

保湿成分のナールスゲン®※2、ジュベルベンペプチド※3、4種のビタミンC誘導体※4や月下香、エーデルワイスなど9種の植物由来成分※5を配合し、洗顔しながらお肌に潤いを与え、クリアな肌※1へ導きます。

オレンジの爽やかな香り。



150m l2本





中島香里チェンジ ジェミーネフェルタリ ホワイトニングエッセンスVC

＜美容液＞[医薬部外品]



多機能美容液でトータルケアを



15mL 2本



美白だけでなくハリ、潤い、弾力といったトータルケアをめざした美白美容液です。



有効成分L-アスコルビン酸 2-グルコシドを配合。メラニンの生成を抑え、しみ、そばかすを防ぎます。

また、グリチルリチン酸ジカリウムを配合し、肌あれを防ぎます。



セラミドがお肌に潤いを与え、ペプチド酵母エキス-がお肌にハリを与えます。



さらに、月下香、シンデレラケア、プリンセスケア、ダイズエキス、シーグラスエキス、パウダルコ樹皮エキスなどの植物由来保湿成分を配合。

潤いを与え、なめらかなお肌に整えます。



☆乾燥による小ジワを目立たなくする効能評価試験済み商品です。



夏のオールインワン美容液クリーム



W美白、有効成分配合

オールインワンでシミ対策、保湿、ハリケア❣️



1品 9役

化粧水・乳液・クリーム・美容液・下地・パック・ボディクリーム・グロス・美白マッサージ



ノンアルコール、タール系色素不使用、紫外線吸収剤不使用



50g 1本



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: コスメ・美容>>>スキンケア・基礎化粧品>>>クレンジング・メイク落とし 商品の状態: 新品、未使用