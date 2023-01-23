『ルイ・ヴィトン ニューウェーブ バムバッグ ウエストバッグ カーフスキン【お歳暮】』はヤフオクでから05月11日 16時 38分に出品され05月11日 16時 38分に終了予定です。即決価格は119,880円に設定されています。現在422件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ルイ・ヴィトン ニューウェーブ バムバッグ ウエストバッグ カーフスキン



-色: ブルー

-素材: レザー

-商品状態: 新品未使用品

-サイズ: 約W22.5×H12×D11cm

-ストラップ付き

-付属品:保存袋



※正規品の特価商品です！

軽微なディスプレイマーク、試着痕、展示関連の微細な傷がある場合があります。

ご理解をいただいた上、ご購入ください。



※あんしん鑑定···利用可能



※ ご購入前のお問い合わせは大歓迎です！



※ No.139



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブルー



モデル名···バムバッグ



柄···レザー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>バッグ 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: ルイヴィトン

カテゴリ ファッション

レディース

バッグ タグ ルイ・ヴィトン

ニューウェーブ

バムバッグ

ウエストバッグ

カーフスキン