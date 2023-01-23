『adidasトラックジャケット SST WHT/GRN L【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月21日 15時 55分に出品され03月21日 15時 55分に終了予定です。即決価格は8,580円に設定されています。現在268件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山形県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【人気商品！新品未使用！定価以下！】



adidas アディダス

SST トラックジャケット

（トラックトップ ジャージ）



現在、オンラインサイトなどでは完売となっている希少モデルです！

セットアップのパンツも別ページにて出品していますので、セットアップでの購入を希望される方はコメントお願い致します！



品番:IS1403



定価:14,300円



カラー:ワンダーホワイト/カレッジグリーン



ロゴ…刺繍 / トレフォイル

スリーストライプス（3本線）…色：クリーム色 ベージュ



サイズ:L（写真にサイズ表がございます。）



新品未使用



⭕️即購入



⭕️即日発送





その他にも、ナイキやジョーダン、アディダスなどの商品を多数出品しています。

よろしければ、以下ページよりご覧ください。

#まっちゃんshop





以下、商品説明です。



リサイクル素材を一部使用した、カラーブロック トラックトップ。

ルーツはスポーツにありながら現代向けにリメイクされたアディダスの真のアイデンティティともいえるトラックトップ。

アディダスのアーカイブに眠るアイコニックなスタイルを、スリムなカッティング、ジップポケット、リブ仕上げの袖でモダンに一新している。

フロントのトレフォイル刺しゅうが、自分自身の道を切り開く過程で伝説的なクリエイターたちとのつながりを感じさせてくれる。家でくつろぐときや、夜の外出にも羽織れる、ヘビロテ間違いなしの一着。

#adidas

#アディダス

#SST

#トラックジャケット

#トラックトップ

#ジャージ

#IS1403

#ワンダーホワイト

#カレッジグリーン

#トレフォイル

#スリーストライプス

#ユニセックス 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: アディダスオリジナルス

カテゴリ ファッション

メンズ

トップス タグ adidasトラックジャケット

SST

WHT/GRN

L