『【TATRAS】ウエストベルト付きダウンコート ブラック 02（M）【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 15時 33分に出品され03月06日 15時 33分に終了予定です。即決価格は19,800円に設定されています。現在559件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※即購入可能です

※ご不明点等お気軽にコメントください



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【ブランド・サイズ】

TATRAS タトラス

ウエストベルト付 ダウンコート（ナイロン）

ブラック 02（M相当かと思います）

※写真ではわかりにくいですがブラックです



【平置採寸】※素人採寸につき多少の誤差有

《肩幅》約37.5センチ

《袖丈》約60センチ

《着丈》約84センチ



【状態／補足】

2016年11月、百貨店で購入しました

┗ギャランティーカードをご確認ください



2016冬、2017冬は外出頻度から

逆算して各年10回ほど着用

※会社通勤時は別のコートを着ていたため

主に休日時、月1.2回程度着用

妊娠、出産を2回経験したため

2018年冬から着用することなく、

2022年冬に1度着用、その後自宅保管となります



ブランド用の少し高めのクリーニングに

定期的に出していました



シルエットがとても綺麗でまだまだ着用できる

状態ですが年齢を鑑み別デザインのタトラスを

購入したため出品しました



✔︎ウエストベルト部分にヨレ、金具部分に傷あり

┗個人差ありますが、ヨレに関しては

実際にベルトをつければそれほど気ににならない

かと思います

✔︎首内側部分のタグ、濃くなっている部分あり

┗写真11枚目

✔︎裾あたり内側に絞れるようになっている金具

部分に傷、汚れあり

✔︎羽抜け（白色）が出ている部分もあります



他特に目立つ汚れ等なしですが

約8年前に購入したものになりますので

ご理解いただける方のみご購入お願いします



本体、ベルト、ギャランティーカード、

ハンガー（撮影で使用しているもの）

┗購入時に頂いたものです

上記4つ同封して発送いたします



【他】

中古品になりますので

ご理解いただける方のみご購入お願いします。



圧縮して発送予定です。畳ジワ等ご了承ください。



✔︎プロフィールご一読ください



#タトラス

#ダウン

#ダウンコート 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: タトラス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【TATRAS】ウエストベルト付きダウンコート

ブラック

02（M）